Минфин опубликовал памятку для россиян по уплате налога на вклады в 2025 году

Министерство финансов России ожидает в текущем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 млрд рублей (на 2024 год было запланировано 108,55 млрд рублей).
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