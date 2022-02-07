Депутат Вишневский обратился к властям из-за увольнения учительницы Сапрыкиной за стихи

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к властям после того, как учительницу гимназии № 168 Серафиму Сапрыкину уволили из-за стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, которые она читала десятиклассникам.