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Депутат Вишневский обратился к властям из-за увольнения учительницы Сапрыкиной за стихи

Депутат Вишневский обратился к властям из-за увольнения учительницы Сапрыкиной за стихи

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к властям после того, как учительницу гимназии № 168 Серафиму Сапрыкину уволили из-за стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, которые она читала десятиклассникам.

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