Путин: попытки прорыва диверсантов в РФ сорваны благодаря пограничникам

Президент России Владимир Путин заявил, что неоднократные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и украинских диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.
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