The Moscow Post

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Ян "Горыныч" и квадрокоптер

Ян "Горыныч" и квадрокоптер

Буквально на днях The Moscow Post опубликовал большое расследование "На "Алмаз-Антее" для Яна Новикова включили "сицилианскую защиту", еще , как говорится, и "типографская" краска в расследовании не высохла, как концерн снова угодил в скандал.

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