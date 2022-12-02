Ян "Горыныч" и квадрокоптер

Буквально на днях The Moscow Post опубликовал большое расследование "На "Алмаз-Антее" для Яна Новикова включили "сицилианскую защиту", еще , как говорится, и "типографская" краска в расследовании не высохла, как концерн снова угодил в скандал.
Буквально на днях The Moscow Post опубликовал большое расследование "На "Алмаз-Антее" для Яна Новикова включили "сицилианскую защиту", еще , как говорится, и "типографская" краска в расследовании не высохла, как концерн снова угодил в скандал.
Свежие комментарии