Инопланетные мумии из Перу: новые факты, которые не оставляют равнодушными Ирина ВальковаНаучное сообщество вновь взбудоражено: в авторитетном журнале International Journal of Biology and Biomedicine опубликовано исследование, посвящённое знаменитым «инопланетным мумиям» из Перу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии