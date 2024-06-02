В префектуре Исикава в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС. Национальное метеорологическое управление Японии заявило, что эпицентр землетрясения располагался в районе полуострова Ното.
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