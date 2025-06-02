Троицкая родительская суббота - 2025: Когда будет. Особенный день - что можно и нельзя делать

В 2025 году Троицкая родительская суббота выпадает на 7 июня. Что можно и чего нельзя делать в этот день?Троицкая суббота имеет особое значение для православных христиан, являясь одной из двух важнейших поминальных суббот в году - наряду с Мясопустной, которая отмечается перед Великим постом.