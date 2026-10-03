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Украинцы ищут способ оповещения об облавах ТЦК из-за неработающего интернета

Украинцы ищут способ оповещения об облавах ТЦК из-за неработающего интернета

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com Жители Киева и ряда других городов Украины начали искать способы оповещения о перемещениях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в обход интернета.

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