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Генетик Крутовский: оптогенетика подходит для лечения наследственной потери зрения

Генетик Крутовский: оптогенетика подходит для лечения наследственной потери зрения

Оптогенетические подходы, за которые в этом году присудили Нобель по медицине, уже исследуются для восстановления функций при некоторых заболеваниях, включая наследственные формы потери зрения, – рассказал «Газете.

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