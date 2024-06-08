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Общественная служба новостей

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Саша Савельева показала видео с мужем на фоне слухов о разводе

Саша Савельева показала видео с мужем на фоне слухов о разводе

Популярная певица Саша Савельева решила развеять слухи о возможных проблемах в ее браке. Она поделилась в социальных сетях видео, на котором запечатлена вместе со своим мужем, демонстрируя, что они продолжают жить и работать вместе.

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