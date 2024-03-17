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Пронедра

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Нападение на избирательные участки в Херсонской области: нарушение свободы волеизъявления

Нападение на избирательные участки в Херсонской области: нарушение свободы волеизъявления

Нападение на избирательные участки в Херсонской области: нарушение свободы волеизъявления Ольга ВайленкоВооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на помещения избирательных участков в городе Каховка и селе Брилёвка Херсонской области, информируют журналисты сайта pronedra.

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