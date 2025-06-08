Воскресное утро прекрасно, потому что как только вы открыли глаза, сразу и начали праздновать День радостного утреннего пробуждения и День жизнелюба заодно.
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Воскресное утро прекрасно, потому что как только вы открыли глаза, сразу и начали праздновать День радостного утреннего пробуждения и День жизнелюба заодно.