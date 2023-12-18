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Экс-офицер нацбата Лапин признал тотальное превосходство войск РФ

Экс-офицер нацбата Лапин признал тотальное превосходство войск РФ

Экс-офицер нацбатальона «Айдар»* и спецназа Вооруженных сил Украины, майор Игорь Лапин сообщил, что российская армия бережёт своих военных и наносит удары по позициям украинских боевиков с помощью артиллерии.

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