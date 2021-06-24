Чехия все осознала и хочет исправить ошибки. Уже поздно - Москва такое не прощает

Покопались в прошлом и вспомнили о взрывах военных объектов Чехии. Москва и Прага выслали дипломатов, мало того Чехия оказалось в списке "недружественных стран" России наряду со своими заказчиками-американцами.
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