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Чехия все осознала и хочет исправить ошибки. Уже поздно - Москва такое не прощает

Чехия все осознала и хочет исправить ошибки. Уже поздно - Москва такое не прощает

Покопались в прошлом и вспомнили о взрывах военных объектов Чехии. Москва и Прага выслали дипломатов, мало того Чехия оказалось в списке "недружественных стран" России наряду со своими заказчиками-американцами.

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Виктор Томилин
В список стран, недружественных России, легко попасть, а выпасть из этого списка будет трудно. Одним расчетом на милосердие России здесь не обойтись. Россия теперь вспомнит все и снос памятника маршала Конева в Праге, и осквернение могил погибших солдат за освобождение страны. К тому же, очень желательно, чтобы Чехия начала с извинений России по поводу участия чехов на стороне Гитлера в походе на восток 1941 - 45 годов. Надо покаяться, как это сделала в свое время Германия. Румыния, Италия тоже должны последовать этому примеру. Их дивизии дошли до Сталинграда во время войны.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Учите историю. Чехия НИКОГДА не ходила на Восток, тем более с Гитлером. Ладно в Гражданскую. Да и заводы ЧСР принадлежали немцам и американцам.Та же "Шкода". А чехи дольше всех из стран Европы сражались с немцами и если бы Франция не сдалась за неделю, то и дальше бы воевали. И Чехи ушли в 1939 году, после того, как их разбили, в Англию, особенно лётчики. А часть к нам в СССР. Из них потом Л.Свобода собрал Армию в составе Красной Армии. А то, что чехи работали на заводах при оккупации, так это все работали на оккупированных территориях. Сам Президент Бенеш с 1940 года возглавлял Правительство ЧСР в изгнании,в Лондоне, и это признали и подписали: СССР, США и Англия. А то бы Сталин пообещал Бенешу вернуть им ВСЕ территории оккупированные с 1938 по 1945 год. В мае 1945 (а до этого в мае 1944) Сталин и Бенеш это подписали.Дал СТАЛИН кому-нибудь отвоёванные земли ещё? Нет. Польше дал ВЗАМЕН, забранных в 1939 (Восточную Пруссию) и то Черчилль посоветовал, чтобы не было скандала.Чехия, единственная страна, которая получила от СССР земли, за ЗАСЛУГИ, перед СССР.https://www.youtube.com/watch?v=8cALgUXPoBg
СЭМЭН Иваницкий
чё, правда???? а чьё железо убивало русских людей!!!!!!
Виктор Александрович Дробышев
Поддерживаю!!!
алексей
Да пошли вы все - шавки драные
Вальдемар
Как всегда власть имущие поломаются и простят, пальчиком погрозят и все будет нормально. Где пабло, там Родины нет для них. Они же люди мира!!!!
Alexandr Ranev
Для чехов надо привыкнуть "отвечать за базар"! И вообще: не можешь жрать говно-не бери большую ложку!
Виктор Геманов
Склонность к подлости безразмерная! За это надо отвечать, не рассчитывая на великодушие.
Валерий Скрипников
помню как в 1968 г. в Новосибе встречали гробы из ЧССР, хотя учился тогда в 5 классе.
Сережа Хороший
Вот смотришь на все это и диву даешься, вот эти все шавки блохастые, все суки выживают или скажем так живут более или менее сносно за счет России, потому как это рынок, который не имеет дна и все на перебой гадят ей, просто уму непостижимо как можно быть такими ебанутыми, ну а своей Родине так скажу, если ты простишь этих пидоров, самое малое я перестану тебя понимать, вспомни какая ты держава во главе со своим народом?!
Леонид Стронгин
Официальные чешские власти пока ни в чем не каются и прощения не просят. Посему и говорить не о чем.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Земан всегда стоял на нашей стороне. И сейчас, он так сильно переживает наши отношения, что заметно постарел. https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%C3%A1c%C3%AD/prezident-zeman-bude-v-pond%C4%9Bl%C3%AD-jednat-v-l%C3%A1nech-s-vl%C3%A1dou/ar-AALo6S6?ocid=msedgntp
Леонид Стронгин
У него нет реальной власти.
penoplast05
К ноге! И пол часа дрожать!
Людмила Боченкова
обнаглели совсем чехи !если россия великодушная то должна немедленно забыть и сесть за стол с улыбкой!!!!
Котик Пушистый
Сначало хорошо наказать а потом решать чего им позволить, а что нет!
Алекс М
Пусть сначала задницы нашим послам вылижут - публично! И только тогда будем "посмотреть"!
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Я думаю, что на этот раз их надо простить, потому что они не ведали, что творили. На самом деле. Видно Ковид на них подействовал. Я тут живу. И чуть ли ни каждый день "матерюсь" (в переносном смысле) и причём везде. У людей что-то с мозгами. Сначала я подумала только у старых, а сейчас вижу, почти у всех. Или сидение по домам, или ещё что.Вот такой пример: Вчера на почте, молодая работница берёт у меня бумаги, сделать копии. Всего-то два листа. Один на одной стороне, другой на двух. Работница хорошая, я её знаю. Сначала сделала мне одина страница от одного листа, другая от другого. Другой лист вторая страница первого листа. Потом, извинилась, пошла снова делать и так три раза. Да и ходят они все и везде помалу. Возики, в магазине поставят по середине, а сами товар на полках смотрят и возик рукой держит. Попробуй пройди. Думаете единичные случае? Как бы не так! Поэтому, уж надо им простить такое поведение. Ребята в школах %70 не сдали экзамены, переэкзаменовка назначена.Животные спят всё время. А сейчас ещё и жара. Свалите всё на ПОГОДУ и БОЛЕЗНЬ. Надо мириться. Тем более Чехия в центре Европы. Пригодиться "водицы напиться".Лучше иметь друга, чем врага. Вот Украина, столько нам зла сделала, а всё равно помогаем ей. А США? Это они виноваты в наших сорах с ЕС.
Karmadon
Не ведали? Не несите ахинею. Напрощались уже, хватит. Вся эта мразь, как в ВОВ воевала на стороне Гитлера, так и сейчас только и ищет случая воткнуть нож в спину. Все - кончились "братушки". США виноваты? Сами выбрали, кому прислуживать.
СЭМЭН Иваницкий
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Ирина Степанова (Одрова)
Таких друзей.... за хер и в музей! Друзья у нас только мы сами себе... да армия и флот! И все.....
Татьяна Козина (Дейнега)
Ах, бедненькие, не ведали, что творили! Конечно же, их надо пожалеть и простить. И нам тоже жарко, и у нас ковид. А на счет простить - пожалуйста, после публичного покаяния и извинений в адрес России. Не надо было США зад подставлять вашему правительству. Отимели вас и пинка дали. На счет дружбы - предавший друг хуже недруга. Ибо на друга надеешься, а врага опасаешься. Знаете такую поговорку? Мы знаем.
Валентин Щербаков
Чехов можно смело ставить в один ряд с наглоскунсами, пиндосами, приебалтами, пшеками и молдаванами и гнать из РОССИИ самой поганой метлой, с недоносками нам не по пути.
степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр Романов
Публично выпороть по полной программе, чтоб другим было не повадно
Александр Анпилогов
Уж если Чехия - недружественная нам страна, то надо разорвать с не все отношения.
вага карлито
Ну так если внесли в список то нужно отработать по полной программе и не ради чистого словца а в назидание всем другим! Есть прецедент и лишать в первую очередь нашего рынка и везде вопросы решать с тягомотиной! Когда никогда а надо делами доказывать свои порывы!Вот пример с украиной ! И торгуем и наших людей топчут и позорят это какая то нездоровая всеядность!
Влад Владимиров
Ну, блин, не в детском же садике мы все находимся тут, Станислав Суй... Увы, надолго потеряли вы к себе симпатии. Теперь сидите и сосите... )))

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