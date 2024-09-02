10 cумасшедших марсианских теорий заговора, в которые сложно поверить

Взгляд на Красную и Голубую планету. Люди были очарованы планетой Марс ещё с древних времён. Кто-то был уверен, что там обязательно есть жизнь, кто-то расценивал Марс как стратегическую базу инопланетян, а кто-то обещал, что «и на Марсе будут яблони цвести».