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Истребитель Су-35с ВКС РФ выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков

Истребитель Су-35с ВКС РФ выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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