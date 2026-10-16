Депортация? В Таиланде загранпаспорта жителей России превращают в решето.Отдыхающие из России сообщают, что сотрудники местных миграционных служб и гостиниц ставят на их загранпаспортах отметки, используя обычные степлеры.
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