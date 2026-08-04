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Турция стремится привлечь богатых экспатов, напуганных военными рисками Дубая

Турция стремится использовать свое стратегическое положение между Европой и Ближним Востоком, чтобы привлечь состоятельных иностранцев, которые переживают о политической и военной нестабильности других «центров богатства», от Лондона до Дубая, пишет Bloomberg.

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