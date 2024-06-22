ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару и другим населённым пунктам Запорожской области

Украинские военные стреляют по Энергодару и другим населённым пунктам Запорожской области с позиций, расположенных на правом берегу реки Днепр в Днепропетровской области, в том числе в городах Никополь и Марганец.
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