Букмекеры в 2 раза повысили шансы Мирлинда Даку на победу в гонке бомбардиров РПЛ. После дубля в матче с «Рубином» (4:0) форвард «Спартака» поднялся в топ-5 фаворитов гонки бомбардиров – коэффициент на его победу обрушился с 20.