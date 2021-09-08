Будем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России

Время узнать правду!ПолитикаБудем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России Сообщения о скандальных происшествиях, в которых фигурируют мигранты, всё чаще появляются в новостных лентах.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий КюльминовГнать этих "чурок"на родину и пусть там и живут по каким захочется законам!ППавелЖивотные,дикошарые животные...Вы БЛЯДИ черножопые забыли-русские долго запрягают,но потом-бегите,бегите суки не оглядываясь,мочить будем без разбора,отвечать придется,никуда вы нахер не денетесь!!!Обозреватель ПсковВасилий Румановвысылыть какСТАЛИН из крыма за одну ночьКомментировать
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