Время узнать правду!

7 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Василий трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Час — туда, час —...
  • владимир Сырников
    В К! Более точной характеристики этой идеи, трудно найти!Час — туда, час —...
  • xe es
    вообще то и до 81 года стрелки то переводили, то не переводили....идиотизм неизлечимЧас — туда, час —...

Будем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России

Будем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России

Сообщения о скандальных происшествиях, в которых фигурируют мигранты, всё чаще появляются в новостных лентах.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Геннадий Кюльминов
Гнать этих "чурок"на родину и пусть там и живут по каким захочется законам!
Павел
Животные,дикошарые животные...Вы БЛЯДИ черножопые забыли-русские долго запрягают,но потом-бегите,бегите суки не оглядываясь,мочить будем без разбора,отвечать придется,никуда вы нахер не денетесь!!!
Обозреватель Псков
Василий Руманов
высылыть какСТАЛИН из крыма за одну ночь

Картина дня

наверх