Эндокринолог Калошина: пожилым людям не следует полностью отказываться от белка

Также не рекомендуется исключать из рациона молочные продукты Пожилым людям крайне не рекомендуется отказываться от белка в рационе, полностью исключать молочные продукты, а также ограничивать потребление жидкости, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.