Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Неуважаемые жертвы ЕГЭ, выучите, пожалуйста: слово "длиной" - существительное и пишется с 1(одним) -Н- !!!На Марсе нашли ст...
  • Николай Хоршев
    Ошибаться можно, ВРАТЬ нельзя"Сколько ещё долж...
  • Eduard
    Я не верю ничему!"Сколько ещё долж...

Милонов высказался о ситуации с имуществом Галкина* и Макаревича* в России

Милонов высказался о ситуации с имуществом Галкина* и Макаревича* в России

В настоящее время изъятие активов у иностранных агентов не является главной задачей государства.Депутат Госдумы Виталий Милонов высказывает мнение, что у комика Максима Галкина* и музыканта Андрея Макаревича* могут быть влиятельные покровители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Кто ручкуется с ними, тот и крышует...
Ответить
19 час.
наверх