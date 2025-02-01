Милонов высказался о ситуации с имуществом Галкина* и Макаревича* в России

В настоящее время изъятие активов у иностранных агентов не является главной задачей государства.Депутат Госдумы Виталий Милонов высказывает мнение, что у комика Максима Галкина* и музыканта Андрея Макаревича* могут быть влиятельные покровители.
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