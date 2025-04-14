Уровень Куйбышевского водохранилища около Казани за неделю поднялся на 0,6 метра

Автор: Наталья Рыбакова Фото: пресс-служба Минэкологии РТ По данным гидропоста Верхний Услон, уровень Куйбышевского водохранилища около Казани на сегодняшний день составляет 51,88 метра по Балтийской системе высот.
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