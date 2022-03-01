Международный уголовный суд заявил о возможности расследовать военные преступления на Украине с 2014 года

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что его ведомство может начать расследование военных преступлений, включая акты геноцида и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины с 2014 года, сообщает ТАСС.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что его ведомство может начать расследование военных преступлений, включая акты геноцида и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины с 2014 года, сообщает ТАСС.
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