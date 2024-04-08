CNR: Авиабомба ФАБ-3000 станет "судным днём" для ВСУ

Массовое производство крупногабаритной бомбы ФАБ-3000, по полному праву относящейся к классу «супербомб», должно насторожить иностранных союзников, помогающих Киеву сдержать российский натиск, так и собственно украинских генералов, ведущих отчаянные попытки задержаться в ряде городов и населённых … .
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