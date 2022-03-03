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Депутат ЗС ПК проконсультировал приморцев по вопросам здравоохранения

Депутат ЗС ПК проконсультировал приморцев по вопросам здравоохранения

Заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ЗС ПК Сергей Ищенко провел дистанционный прием граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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