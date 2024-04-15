Кино: Рано остался сиротой, в 21 год женился на женщине с тремя детьми: Как живёт звезда сериала «Сладкая жизнь» Роман Маякин

Актёру всего 37 лет, а фильмография уже насчитывает больше 90 работ в фильмах и сериалах. Он сумел добиться оглушительного успеха и стать одним из самых востребованных актёров вопреки всем трудностям и испытаниям, выпавшим на его долю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии