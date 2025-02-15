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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонтьева о самочувствии после столкновения: «Немного кружится голова и болит шея. Первый раз столкнулись с кем-то, такого не было никогда»

Танцевальный дуэт Леонтьева – Даниил Горелкин получил 77,93 балла за прокат ритм-танца в финале серии Гран-при России.

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