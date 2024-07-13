Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Английская аббревиатура LUCA буквально означает «Последний универсальный общий предок». От него у нас общие механизмы кодирования информации, синтеза белков, хиральность аминокислот, снабжение энергией с помощью расщепления АТФ.
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