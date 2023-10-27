Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватого»

22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. После турнира Косторная пожаловалась на разброс в оценках от разных судей, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».