Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и другие войны Байдена

Америка завершит все конфликты включая Украинский, которые развязала администрация США при Джо Байдене в случае победы республиканцев, заявил экс-президент США Дональд Трамп 19 июля выступая на предвыборном съезде партии.
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