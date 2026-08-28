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Царьград

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Путин проведёт сразу девять переговоров за два дня. А Лукашенко ещё в России

Путин проведёт сразу девять переговоров за два дня. А Лукашенко ещё в России

Конец августа для Владимира Путина превращается в настоящий дипломатический марафон. Сначала — переговоры с Александром Лукашенко в России, затем Бишкек и серия встреч с лидерами крупнейших держав Азии, а сразу после этого — Владивосток и Восточный экономический форум.

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