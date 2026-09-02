Моргенштерн* о разрыве с Лизой и баснословных тратах на джеты

Два года назад Моргенштерн* расстался с моделью OnlyFans Лизой Василенко. Недавно девушка дала откровенное интервью, в котором раскрыла неприятные подробности отношений с рэпером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IK Татьяна Лазарева*...
- ВК Блогер Милена Пет...
- ВК Бузова покорила я...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым