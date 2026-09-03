Бизнес стал активнее самостоятельно вносить наличную выручку через автоматические устройства

90% устройств для самоинкассации установлены в регионах, остальные 10% — в Москве. Средства, внесённые через АДМ, зачисляются на счёт практически мгновенно и сразу доступны для операций.
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