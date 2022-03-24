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Дефекты автомобиля, на которые можно спокойно закрыть глаза при выборе машины

Дефекты автомобиля, на которые можно спокойно закрыть глаза при выборе машины

Сегодня, в связи с нестабильной и непростой ситуацией с мировой экономикой, больше автолюбителей для приобретения транспортных средств начали обращаться ко вторичному авторынку, однако, в этом случае существует риск покупки автомобиля с дефектами.

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