О плановых технических работах на сайте агентства КазТАГ

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – На сайте агентства КазТАГ пройдут плановые технические работы. В связи с запланированными техническими работами в понедельник 6 декабря будут приостановлены рассылка и публикация информационных материалов агентства.
Алматы. 4 декабря. КазТАГ – На сайте агентства КазТАГ пройдут плановые технические работы. В связи с запланированными техническими работами в понедельник 6 декабря будут приостановлены рассылка и публикация информационных материалов агентства.
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