Кардиолог Минздрава назвал порог гипертонии

Врач назвал артериальное давление, при котором ставят гипертониюГлавный внештатный кардиолог Минздрава России академик РАН Сергей Бойцов рассказал, какой порог артериального давления считается для постановки диагноза "гипертония".
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