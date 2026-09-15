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Карьерный форум "Взлет" собрал студентов более 60 вузов

Карьерный форум "Взлет" собрал студентов более 60 вузов

РИА Новости/Виталий Аньков Более пяти тысяч человек посетили молодежный карьерный форум "Взлет", состоявшийся в московском кластере "Ломоносов", сообщили в пресс-службе департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

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