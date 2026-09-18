Группа боевиков ВСУ провалила попытку выбраться из котла под Харьковом

www.globallookpress.com/Mihir Melwani Две боевые группы 159-й бригады Вооруженных сил Украины попытались прорваться из окружения в районе населенного пункта Черное в Харьковской области, но после потерь отступили на прежние позиции, сообщили 18 сентября в Минобороны РФ.