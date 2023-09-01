Путин поздравил актера Сергея Гармаша с юбилеем

Сергею Гармашу в честь его 65-летнего юбилея поздравил президент России Владимир Путин. В своем поздравлении Путин отметил яркий артистический талант и преданность Гармаша своему искусству, которые помогли ему достичь профессионального успеха.
Сергею Гармашу в честь его 65-летнего юбилея поздравил президент России Владимир Путин. В своем поздравлении Путин отметил яркий артистический талант и преданность Гармаша своему искусству, которые помогли ему достичь профессионального успеха.
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