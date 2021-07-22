Где в Севастополе 22 июля не будет воды?

Администрация ГУПС «Водоканал» сообщила об отключении воды на некоторых улицах Севастополя. Так, в связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды производиться не будет до 14 часов (ориентировочно) по улицам: проспект Октябрьской революции, Колобова, Кесаева, проспект Столетовский, Героев Бреста, Героев Сталинграда, Бориса Михайлова, Степаняна, Корчагина, Челнокова, проспект Античный, Маячная, Морских Пехотинцев, Энергетиков (Мекензиевы горы), Кооперативная, Путейская, Мищенко, Лесная, Центральная, Дорожная, Авангардное шоссе, Миндальная, Железнодорожная, Грибная.