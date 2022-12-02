Страны G7 и Австралия пришли к консенсусу относительно потолка цен на нефть из РФ

Государства «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса относительно введения предельной стоимости на приобретение российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, говорится в обнародованном в пятницу, 2 декабря, заявлении «коалиции».
Государства «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса относительно введения предельной стоимости на приобретение российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, говорится в обнародованном в пятницу, 2 декабря, заявлении «коалиции».
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