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WP: Зеленская отказалась посетить обращение Байдена в том числе из-за Навальной

WP: Зеленская отказалась посетить обращение Байдена в том числе из-за Навальной

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, отказалась посетить предстоящее обращение главы Соединенных Штатов Джо Байдена в том числе из-за Юлии Навальной, вдовы скончавшегося российского оппозиционера Алексея Навального*.

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