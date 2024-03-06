WP: Зеленская отказалась посетить обращение Байдена в том числе из-за Навальной

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, отказалась посетить предстоящее обращение главы Соединенных Штатов Джо Байдена в том числе из-за Юлии Навальной, вдовы скончавшегося российского оппозиционера Алексея Навального*.
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