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Из Воронежа сообщили, что 500 бевиков ВСУ готовятся к походу на Брянск

Из Воронежа сообщили, что 500 бевиков ВСУ готовятся к походу на Брянск

Как стало известно, в посёлке городского типа Воронеж (Шосткинский район Сумской области) сконцентрировано наибольшее количество украинских войск, что сгруппировались на Сумщине.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Уничтожайте! Поскорее! Не брать мразей в плен!
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1 час.
Сергей Кептицин
Сейчас вовсю идёт прорыв ВСТ. Скоро могут воссоединится таджики с украинцами. &quot;И будет п-ц!&quot; - где-то там в Библии.
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1 час.
Людмила Свириденко
Спасибо, что предупредили власть. Она как раз успеет собрать вещи, перевести деньги и сесть в самолёты.
Ответить
6 мин.

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