Из Воронежа сообщили, что 500 бевиков ВСУ готовятся к походу на Брянск

Сейчас вовсю идёт прорыв ВСТ. Скоро могут воссоединится таджики с украинцами. "И будет п-ц!" - где-то там в Библии.

Людмила Свириденко

Спасибо, что предупредили власть. Она как раз успеет собрать вещи, перевести деньги и сесть в самолёты.