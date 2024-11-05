Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Крылов
    Представить, что было бы, если выборы выиграла Харрис? Вся америка погрузилась лошадиным ржанием.Пока вы спали: ша...
  • людмила михайлик
    Как все выборы фальсификацтяОтжим страны в ст...
  • Nazim Ярмагомедов
    Очень жаль, что побеждает Трамп! Я хотел победы Харрис,чтобы там разразилась гражданская война и США распались как СС...Маск отреагировал...

Российский «Ланцет» рассек автомобиль с командиром ВСУ и попал на видео

Российский «Ланцет» рассек автомобиль с командиром ВСУ и попал на видео

Бойцы Вооруженных сил РФ ударом беспилотника «Ланцет» поразили автомобиль с командиром одного из подразделений ВСУ в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил военкор Андрей Руденко, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх