Российский «Ланцет» рассек автомобиль с командиром ВСУ и попал на видео

Бойцы Вооруженных сил РФ ударом беспилотника «Ланцет» поразили автомобиль с командиром одного из подразделений ВСУ в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил военкор Андрей Руденко, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.
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