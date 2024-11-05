Российский «Ланцет» рассек автомобиль с командиром ВСУ и попал на видео

Политика как она есть

Бойцы Вооруженных сил РФ ударом беспилотника «Ланцет» поразили автомобиль с командиром одного из подразделений ВСУ в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил военкор Андрей Руденко, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.