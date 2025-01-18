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Несекретные материалы

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Будут тысячи и тысячи трупов

Будут тысячи и тысячи трупов

Российская армия создает крупнейший котел за всю СВО!Российские войска продолжают успешно продвигаться в освобождении Донбасса, практически ежедневно заставляя украинскую армию отступать на различных участках фронта.

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