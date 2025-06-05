Александр Симаков

Ничего, Ваня, они уже не помнят, Они историю уже десять раз переписали под себя, потому и США сейчас "победитель" в ВОВ. Если бы европейцы помнили Полтаву, Бородино, Сталинград они бы не рыпались. У них вся пропаганда заточена на то, чтобы ВСЁ забыть и организовать новый поход за люлями. А кто же пойдет воевать, если будут помнить, что уже не раз от нас огребали?