ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Не могу не отрефлексировать на комментарии под публикацией "Булок и шоу!" - дескать, автор, уж от вас не ожидали; да как вы можете; да мы ответим так, что клочки по закоулочкам.
Право на гнев
Комментарии
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Александр Симаков
Ничего, Ваня, они уже не помнят, Они историю уже десять раз переписали под себя, потому и США сейчас "победитель" в ВОВ. Если бы европейцы помнили Полтаву, Бородино, Сталинград они бы не рыпались. У них вся пропаганда заточена на то, чтобы ВСЁ забыть и организовать новый поход за люлями. А кто же пойдет воевать, если будут помнить, что уже не раз от нас огребали?
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6 час.
Иван Агеев
Да и хрен с ними, пусть "забывают", надо будет - напомним. Зато хоть наше подрастающее поколение будет знать про Сталинград.
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4 час.
Александр Симаков
👍
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3 час.
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