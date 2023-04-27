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НБА: «Пэт Коннотон сфолил на Джимми Батлере за 1,9 секунды до конца основного времени матча»

НБА: «Пэт Коннотон сфолил на Джимми Батлере за 1,9 секунды до конца основного времени матча»

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах 5-го матча серии первого раунда плей-офф между «Милуоки» и «Майами» (126:128 ОТ, 1-4), защитник «Бакс» Пэт Коннотон сфолил на Джимми Батлере («Хит») за 1,9 секунды до конца основного времени встречи.

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