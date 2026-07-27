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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о «Тракторе»: «Все лето рассказывали о курсе на молодежь – это профанация. Тренеры знакомы друг с другом по видеозвонку, Челябинск для них – другая планета»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о подготовке « Трактора » к сезону Fonbet КХЛ.

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